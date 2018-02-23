Чеви Чейз устроил автопогоню за 22-летним курьером и был избит

22-летний курьер Майкл Ландрио заявил, что ехал со своей девушкой и еще одной парой на машине, когда их догнал синий Mercedes. За рулем сидел «вопящий, чрезвычайно разъяренный старик». «Мы постарались убраться от него подальше. Он последовал за нами, ехал, как сумасшедший», - рассказал Ландрио.

По словам мужчины, в итоге их догнали и заблокировали дорогу. «Старик», которым оказалась 74-летняя голливудская звезда, выскочил из машины и якобы начал без явных причин ругаться: «Ты знаешь, кто я, ***** [черт возьми], такой? Я разрушу ваши жизни!».

Чейз попытался вытащить Ландрио из машины и ударить его, но промахнулся. 22-летний мужчина пнул актера, и тот отлетел на свою машину, после чего упал на землю. «Я закрыл дверь и заблокировал ее, но он все равно не оставлял попыток достать меня, пока медработник и случайный прохожий, оказавшийся полицейским не при исполнении, увели его», - поведал Ландрио.

Курьер признался, что понятия не имел, кем является его обидчик. «Я погуглил информацию о нем, и все равно не был уверен, что это он. Он совсем не похож на себя в фильмах», - добавил Ландрио.

Отмечается, что полиция предъявила обвинения в применении силы не Чейзу, а курьеру. Судебное разбирательство запланировано на начало марта.