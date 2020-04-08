Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч

Среда, 08 Апрель 2020 Мир Мир

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.

Отмечается, что 12,8 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. 20,5 тысячи человек вылечились.

Больше всего пострадал штат Нью-Йорк — 142 тысяч инфицированных и более 5,5 тысячи погибших.

Ранее стало известно, что количество умерших в результате нового коронавируса или осложнений в США выросло на 1736 человек за сутки.

Президент страны Дональд Трамп при этом заявил, США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Позднее он уточнил, что решение пока не принято, будет изучаться сама возможность прекращения финансирования.

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