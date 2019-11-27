Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек

Среда, 27 Ноябрь 2019 Мир Мир

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек

Спасатели обнаружили тело 20-го погибшего в результате землетрясения в Албании.

По данным агентства AP, число пострадавших составляет более 600 человек.

Ранее в южной части Балканского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовали многочисленные подземные толчки магнитудой до 5. В Албании из-за землетрясения пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди. Сейчас спасатели ищут людей под завалами, точное число людей, которые могли оказаться в ловушке, неизвестно, пишет euromag.ru.

Посольство России в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники посольства также не пострадали.

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