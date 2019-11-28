Число жертв землетрясения в Албании выросло до 30

Ранее поступала информация о 20 погибших. По разным данным, пропали без вести от 10 до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков.

Ранения получили порядка 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии, пишет euromag.ru.

Спасательные операции проводят албанские спасатели, им помогают специалисты из других стран Европы. Среду, 27 ноября, албанские власти объявили днем траура.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник, 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. По данным посольства РФ в Албании, россиян нет среди жертв и пострадавших от этого стихийного бедствия.