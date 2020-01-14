Член экипажа Finnair выпал из самолета

Вторник, 14 Январь 2020 Мир Мир

Член экипажа Finnair выпал из самолета

Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета, находившегося на стоянке в аэропорту.

Об этом сообщили в Центре по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES в Twitter 13 января.

Инцидент произошел в воздушной гавани Хельсинки-Вантаа. Известно, что член экипажа выпал из Airbus A320 и получил травмы, о его состоянии не сообщается.

OTKES начал предварительное расследование инцидента. Дополнительной информации о происшествии не приводится, пишет euromag.ru.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, член экипажа выпал после того, как пассажиры покинули самолет.

Ранее в декабре на одного из пассажиров рейса южноамериканской авиакомпании Latam упала багажная полка. Предположительно, это произошло из-за перегруженности полки или из-аз действия турбулентности.

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