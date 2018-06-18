ЧМ-2018: за забитые голы стали давать «Нивы»

О том, что футболист стал обладателем «Нивы», рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По словам чиновника, он лично вручил футболисту сертификат на Lada 4х4.

«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что приз будет вручен футболисту, который забьет первый гол на «Самара-Арене» в матче чемпионата мира. Этот гол забил футболист Александр Коларов, мы вручили ему приз - сертификат на Lada 4x4. Он был очень рад, вся команда Сербии восприняла это с воодушевлением» - Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области.

Команда Сербии в матче ЧМ-2018 группы Е, который прошел в воскресенье в Самаре, обыграла костариканцев со счетом 1:0. Единственный гол со штрафного удара забил Коларов.