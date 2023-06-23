Что известно о ситуации с крушением батискафа в Атлантике

OceanGate Expeditions 18 июня потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находилось пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения.

Вечером 22 июня были найдены обломки батискафа, береговая охрана США подтвердила гибель экипажа. ТАСС собрал основную информацию о происшествии.



Что произошло

"Титан" приступил к погружению в 08:00 по североамериканскому восточному времени 18 июня. Первой о пропаже подводного аппарата в Атлантическом океане сообщила 19 июня вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на береговую охрану Бостона.

OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". К месту крушения лайнера аппарат был доставлен канадским судном Polar Prince.

Контакт с подводным аппаратом потеряли спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения. По информации Sky News, батискаф должен был посылать каждые 15 минут сигнал, означающий, что все системы работают штатно.

Sky News отметил, что утрата связи с аппаратом указывает на возможную проблему с электричеством, поэтому внутри батискафа сейчас "очень холодно и очень темно".

Запас кислорода на батискафе "Титан" иссяк 22 июня, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

Вечером 22 июня по московскому времени были найдены обломки батискафа, позже береговая охрана США подтвердила гибель экипажа.

Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли объявил о гибели трех британских граждан на батискафе и выразил соболезнования их семьям.

Кто находился на борту

Один из пассажиров - Рори Голден, первый ирландский дайвер, посетивший место крушения "Титаника" в 2000 году и погружающийся в пятый раз к лайнеру. Он выходил на связь 20 июня, сообщив, что с ним все в порядке, но интернет-возможности команды ограничены.

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Двоюродная сестра Хардинга Кэтлин Коснетт обвинила OceanGate Expeditions, что компания промедлила с началом поисков. Береговая служба США была проинформирована об инциденте лишь в 17:40.

Стоктон Раш, президент и основатель OceanGate Expeditions, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Жена Раша Венди является праправнучкой предпринимателя Исидора Штрауса и его жены Иды. Штраусы были пассажирами "Титаника", но женщина отказалась сесть в спасательную шлюпку без своего супруга, с которым прожила более 40 лет. Их историю любви отразил в своем фильме режиссер Джеймс Кэмерон.

Пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Давуд входил в управление благотворительной организацией Prince’s Trust ("Фонд принца"), основанной в бытность наследником престола нынешним королем Великобритании Карлом III в 1976 году.

Спасательная операция

Поисковую операцию возглавила Береговая охрана США, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. По ее данным, операция охватила территорию в 10 тыс. кв. миль, что эквивалентно 25 900 кв. км.

Канада отправила в район операции военный самолет CP-140, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, а также спасательный самолет и корабль Kopit Hopson 1752.

На место поисков направилось французское океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом, который может опускаться на глубину в несколько тысяч метров.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о готовности Военно-морских сил США в случае необходимости принять участие в поисках.

Великобритания направила на поиски глубоководный аппарат Juliet компании Magellan Limited.

Спасательная операция по своей сложности сравнима с запуском космического корабля на Луну, считает преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее. Он отметил, что на такую глубину погружения не опускаются даже атомные подлодки, так что экипаж, скорее всего, обречен.

Дефицит кислорода был возможен даже при всплытии и дрейфе аппарата: люк батискафа был задраен и герметизирован снаружи 14 болтами.

Днем 22 июня к поискам батискафа привлекли дополнительные суда.

Специалист Национального исследовательского совета Италии Массимо Качча заявил, что найти батискаф затруднительно найти из-за большой глубины, а также обломков "Титаника".

К вечеру 22 июня на месте поисков батискафа в Атлантике обнаружили фрагменты его обломков, завил эксперт в эфире телеканала Sky News. OceanGate Expeditions сообщила, что считает экипаж пропавшего батискафа погибшим. Береговая охрана США продолжила поиски тел погибших и обломков батискафа.

Что известно о батискафе "Титан"

Sky News со ссылкой на данные OceanGate Expeditions сообщил, что длина аппарата составляет 6,4 м, он способен опускаться на глубину 13 120 футов (4 км) и обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала, 10-дневное путешествие на батискафе стоит около 250 тыс. долларов.

Газета The Sun рассказала, что при пилотировании аппарата используют модифицированный игровой контроллер швейцарской компании Logitech с двумя аналоговыми стиками и четырьмя цветными кнопками.

Агентство Associated Press сообщило, что сотрудник OceanGate Expeditions еще в 2018 году предупреждал начальство, что аппарат "Титан" нуждается в дополнительных испытаниях, в противном случае его пассажиры могут подвергнуться опасности.

Телекомпания NBC со ссылкой на интервью Раша порталу Geek Wire, датированное январем 2020 года, напомнила, что основатель компании OceanGate Expeditions указывал, что корпус этого глубоководного аппарата демонстрировал признаки циклической усталости, из-за чего была снижена максимальная глубина его погружения.

Компания OceanGate Expeditions рассчитывала при помощи аппарата собрать образцы ДНК в месте залегания обломков "Титаника", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма представителей компании.

"Титан" не был оснащен ни одним из различных средств и систем спасения, заявил ТАСС гидронавт, командир глубоководного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев.

Сотрудник OceanGate Expeditions Дэвид Лохридж в 2018 году несколько раз предупреждал начальство, что аппарат нуждается в дополнительных испытаниях в целях безопасности.

Компания использовала "старые стойки строительных лесов для балласта подлодки, а ее управление основано на контроллерах по типу тех, что используются в компьютерных играх", заявил британский бизнесмен Крис Браун. Он должен был также погружаться на "Титане", но отказался из-за опасений в безопасности аппарата.

Бывший пассажир аппарата, продюсер мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс заявил, что во время четырех его погружений батискаф терял связь.

Все участники экспедиции должны подписывать документы с перечислением рисков для жизни, рассказал мексиканский актер Алан Эстрада, погружавшийся в 2022 году.

"Титан" был спроектирован таким образом, чтобы подняться на поверхность автоматически спустя 24 часа после погружения. Об этом телекомпании CNN в четверг заявил один из инвесторов проекта Аарон Ньюман.

Вероятность проведения дальнейших исследований дна Атлантического океана, где лежат обломки "Титаника", может серьезно уменьшиться из-за ЧП с батискафом. Об этом в четверг в эфире телеканала CNN заявил Дэвид Скотт-Беддард, руководитель компании White Star Memories, которая занимается сбором артефактов, фотографий и памятных вещей, связанных с затонувшим в 1912 году британским лайнером.

Возможностями по оказанию помощи батискафу располагают всего три страны: США, Россия и Китай. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

Батискаф мог быть построен с нарушением норм. Такое мнение высказал ТАСС океанолог, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов "Мир", герой России Анатолий Сагалевич. Он также отметил, что корпус батискафа, скорее всего, схлопнулся.

Испанские эксперты заявили, что спасти "Титан" почти невозможно. Батискаф не был сертифицирован для погружения на глубину, заявил Уилл Конен - глава организации Marine Technology Society, которая является одним из ведущих международных сообществ океанологов и инженеров.

Разрушение батискафа и гибель его экипажа могли произойти из-за комплекса накопившихся проблем, в том числе с целостностью корпуса, считает исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин.

"Титан" при разрушении испытал на себе давление, соизмеримое с весом Эйфелевой башни, считает профессор Блэр Торнтон из Саутгемптонского университета.

ВМС США при помощи секретного оборудования зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа через несколько часов после начала его погружения, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя ВМС США.

О месте крушения "Титаника"

Обломки "Титаника", затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине 3,8 км в 600 км от побережья Ньюфаундленда. Газета The Guardian уточнила, что всего с 2021 года зарегистрированная на Багамских островах OceanGate Expeditions привезла на место катастрофы около 60 туристов и 15-20 исследователей.