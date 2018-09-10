Cобянин победил на выборах мэра столицы

Понедельник, 10 Сентябрь 2018 Мир Мир

Cобянин победил на выборах мэра столицы

Действующий мэр Москвы, Сергей Собянин, одержал победу на выборах мэра Москвы, набрав более 70% голосов.

По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин набрал 70,14% голосов избирателей, сообщает Мосгоризбирком. По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан.

Второе место занимает кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,44% избирателей, третье место у кандидата от «Справедливой России» Ильи Свиридова - 7,06%, на четвертом Михаил Дегтярёв - 6,76% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина - 1,87%.

Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,89%, заявил в понедельник журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, пишет РИА «Новости».

Собянин публично объявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Обращение мэра ночью было опубликовано на странице избирательного штаба. «Мы победили! Спасибо, Москва!» - написал он. «Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа», - говорилось в заявлении.

В понедельник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Собянина с победой на выборах Москвы.
Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования 9 сентября. За пост мэра боролись депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан), председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотировавшийся как самовыдвиженец.

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