Cобянин победил на выборах мэра столицы

По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин набрал 70,14% голосов избирателей, сообщает Мосгоризбирком. По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан.

Второе место занимает кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,44% избирателей, третье место у кандидата от «Справедливой России» Ильи Свиридова - 7,06%, на четвертом Михаил Дегтярёв - 6,76% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина - 1,87%.

Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,89%, заявил в понедельник журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, пишет РИА «Новости».

Собянин публично объявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Обращение мэра ночью было опубликовано на странице избирательного штаба. «Мы победили! Спасибо, Москва!» - написал он. «Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа», - говорилось в заявлении.

В понедельник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Собянина с победой на выборах Москвы.

Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования 9 сентября. За пост мэра боролись депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан), председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотировавшийся как самовыдвиженец.