Coca-Cola начнет выпускать алкоголь

Воскресенье, 11 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Coca-Cola начнет выпускать алкоголь

Впервые за 125 лет своего существования компания Coca-Cola собралась выпустить алкогольный напиток.

В Coca-Cola это решение назвали историческим. Новый продукт ориентирован на растущий рынок спиртного в Японии. Компания планирует завоевать долю в сегменте «тюхай» - коктейлей с фруктовыми вкусами, содержащих около пяти процентов спирта. Традиционно они готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин.

Рынок напитков «тюхай» с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25 процентов. Ранее о том, что Coca-Cola может выпустить алкогольную продукцию заявлял глава японского подразделения компании Хорхе Гардуньо (Jorge Garduño).

Производители газированных безалкогольных напитков, в том числе Coca-Cola, в последние годы столкнулись с сокращением продаж по всему миру из-за снижения потребления продукции, содержащих сахар, отмечает издание.

В январе в Coca-Cola заявили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.

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    • Coca-Cola начнет выпускать алкоголь

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