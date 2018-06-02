Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток

Суббота, 02 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток

В Японии поступил в продажу первый алкогольный напиток от Coca-Cola.

Жителям японского острова Кюсю предложили ароматизированную газировку Lemon-Do. Этот напиток выпускается в трех вариантах - с содержанием алкоголя в 3%, 5% и 7%. 350-миллилитровую банку можно приобрести за 150 йен (около 1,4 доллара).

При этом отмечается, что этот алкогольный напиток стал первым за 125-летнию историю Coca-Cola, пишет ntv.ru.

Впрочем, продавать Lemon-Do за пределами Японии в Coca-Cola пока не планируют. С помощью новинки в компании решили выйти на рынок чжухай - алкогольных напитков со вкусом трав и фруктов, особенно популярных среди молодых жительниц Страны восходящего солнца.

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