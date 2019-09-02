Costa Cruises запускает два новых маршрута

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Мир Мир

Costa Cruises запускает два новых маршрута

Зима 2020-2021 лайнер Costa Fortuna отправится по двум новым маршрутам в Средиземном море.

Первый запланирован на 6 декабря 2020 и 7 февраля 2021 года – лайнер начнет вояж от Савоны (Италия), пройдя Марсель, Барселону, Ираклион, Измир и Стамбул. Он также остановится в Афинах, Палермо и Неаполе, пишет euromag.ru.

Начало второго маршрута запланировано на 10 января 2020 и 7 марта 2021 года. Лайнер также начнет плавание от итальянской Савоны и пройдет через Марсель, Барселону, Ираклион, Хайфу и остановится в Кушадасах (Турция), Палермо и Неаполе.

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