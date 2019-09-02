Costa Cruises запускает два новых маршрута

Первый запланирован на 6 декабря 2020 и 7 февраля 2021 года – лайнер начнет вояж от Савоны (Италия), пройдя Марсель, Барселону, Ираклион, Измир и Стамбул. Он также остановится в Афинах, Палермо и Неаполе, пишет euromag.ru.

Начало второго маршрута запланировано на 10 января 2020 и 7 марта 2021 года. Лайнер также начнет плавание от итальянской Савоны и пройдет через Марсель, Барселону, Ираклион, Хайфу и остановится в Кушадасах (Турция), Палермо и Неаполе.