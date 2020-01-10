Цукерберг напророчил миру глобальные изменения к 2030 году

Об этом он написал в посте в соцсети.

Цукерберг пояснил, что ранее каждый год ставил перед собой личную цель, однако в этот раз решил смотреть шире и спрогнозировать, как мир глобально изменится к 2030 году. Он перечислил пять трансформаций общества, которые показались ему важными. Первым Цукерберг назвал смену поколений. По его словам, в настоящее время все больше миллениалов получают право голоса. Предприниматель выразил надежду на то, что это приведет к власти молодежь, которая сможет оказывать влияние на решение важных проблем — изменение климата, стоимость образования и здравоохранения.

Бизнесмен также напророчил появление новой социальной платформы, в центре которой будут находиться небольшие сообщества, где люди смогут общаться более близко. Владелец Facebook считает, что в современном мире многим не достает близости.

Цукерберг полагает, что развитие технологий пойдет на пользу малому бизнесу: «Если мы можем сделать так, чтобы каждый мог продавать товары через Instagram, поддерживать покупателей через мессенджер или переводить деньги быстро и дешево через WhatsApp, мы создадим в мире больше возможностей».

По мнению предпринимателя, к 2030 году смартфоны останутся основной технологической платформой, однако люди чаще начнут пользоваться устройствами виртуальной и дополненной реальности. Цукерберг добавил, что они изменят отношение людей к технологиям, позволив сблизить людей друг с другом, поскольку создают эффект присутствия.

Глава Facebook также отметил, что в будущем должны измениться способы управления цифровыми сообществами. По его словам, правительства могут помогать частным компаниям устанавливать демократические правила относительно контента, приватности и данных. Однако, продолжил Цукерберг, компаниям необходимо предоставлять способы самостоятельного управления.

Facebook не раз подвергалась критике из-за утечки данных пользователей и слежки за ними. В 2018 году Facebook допустила крупную утечку информации о пользователях: их собирала и использовала в своих целях компания Cambridge Analytica. Инцидент коснулся почти 90 миллионов владельцев аккаунтов. После этого в июле 2019 года соцсеть обязали выплатить рекордный в истории США штраф в размере пяти миллиардов долларов.