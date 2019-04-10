Cупермаркет в Британии обвинили в расизме

Среда, 10 Апрель 2019 Мир Мир

Cупермаркет в Британии обвинили в расизме

В Британии накануне Пасхи вспыхнул скандал из-за шоколадных утят.

В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях. Пользователям не понравились надписи на упаковке, пишет euromag.ru.

Те уточки, что были из белого и молочного шоколада, назывались "хрустящая" и воздушная. А вот под птичкой из темного шоколада было написано "гадкая". Видимо кондитеры имели в виду сказку про некрасивого утенка с коричневыми перьями, который потом изменился в лучшую сторону.

Британцам данные надписи показались оскорбительными. Ритейлер Waitrose извинился и сообщил, что шоколадки были на время изъяты из продажи для переоформления упаковки.

Позже ритейлер сделал редизайн упаковки. Руководство супермаркета принесло извинения и заявило, что ему очень жаль, что названия продуктов смогли затронуть чувства посетителей.

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