Далай-ламу госпитализировали

Среда, 10 Апрель 2019 Мир Мир

Далай-ламу госпитализировали

Духовного лидера Тибета Далай-ламу госпитализировали в Нью-Дели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его секретаря Тензина Таклу.

«Сегодня утром его святейшество почувствовал недомогание, и его отправили в Дели», — сказал он. Отмечается, что врачи обнаружили у Далай-ламы легочную инфекцию.

На данный момент состояние духовного лидера стабильное. В больнице он пробудет еще несколько дней.

В марте Далай-лама рассказал, что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет. Он добавил, что любой его преемник, которого выберут китайские власти, не будет заслуживать уважения.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья