Далай-ламу госпитализировали

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его секретаря Тензина Таклу.

«Сегодня утром его святейшество почувствовал недомогание, и его отправили в Дели», — сказал он. Отмечается, что врачи обнаружили у Далай-ламы легочную инфекцию.

На данный момент состояние духовного лидера стабильное. В больнице он пробудет еще несколько дней.

В марте Далай-лама рассказал, что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет. Он добавил, что любой его преемник, которого выберут китайские власти, не будет заслуживать уважения.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.