Дания разрешила детям вернуться в детские сады и школы

Теперь маленькие дети в возрасте до 11 лет могут вернуться в детские сады и школы, сообщает BBC.

При этом не все учебные заведения оказались готовы к работе с 15 апреля. В Копенгагене заработали только 35% учреждений, а по всей стране занятия начались только в половине из 98 коммун.

Остальные попросили больше времени, чтобы адаптироваться к санитарным нормам, которые продолжают действовать, пишет euromag.ru.

В частности, школы должны обеспечить дистанцию в два метра между партами в классах и организовать досуг для детей в малых группах. Ранее отмечалось, что при малейшем признаке заболевания ребенок тут же будет отправляться домой.

Ожидается, что все школы и детские сады откроются 20 апреля.

Многие родители в Дании не согласны с решением правительства об открытии школ. Во вторник петиция под названием «Мой ребенок - не лабораторный кролик» набрала около 18 тыс. подписей.

По словам директора одной из школ в Копенгагене, часть родителей не намерена отпускать своих детей на занятия несмотря на то, что образование в Дании является обязательным.

Учебные заведения закрыты в Дании с 12 марта. Сейчас в стране – 6 681 случай заболевания коронавирусом.

Самый высокий уровень смертности сохраняется в США - 2 407 человек за минувшие сутки. В Европе самый высокий уровень - в Великобритании (778) и Франции (762).

В Италии за сутки погибли 602 человека. Италия остается единственной страной в Европе, в которой погибли более 20 тысяч человек (21 067).