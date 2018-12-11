Данные пользователей сервиса Google оказались в открытом доступе

Сотрудники компании Google заявили, что личные данные 52,5 миллиона пользователей оказались под угрозой.

Это произошло из-за неустраненной бреши в защите Google+. Об этом сообщается в блоге компании.

Уязвимость позволила третьим лицам просматривать всю информацию о пользователе, даже если он скрыл свой профиль. При этом можно было получить доступ к аккаунтам тех юзеров, которые поделились страницей пользователя.

Сообщается, что ошибка была обнаружена в ноябре текущего года. Ей могли воспользоваться разработчики, которые использовали программный интерфейс приложения Google+.

По утверждениям сотрудников корпорации, данные пользователей не были скомпрометированы: никто не использовал уязвимость в своих целях. Проблему с защитой устранили в течение нескольких дней.

Также в Google заявили, что в апреле 2019 года платформа Google+ прекратит свою работу. Ранее ее закрытие планировалось в августе.

В ноябре злоумышленники взломали систему бронирования компании Marriott и получили доступ к личной информации 500 миллионов постояльцев отелей. Полученные хакерами данные содержат имена и фамилии посетителей гостиниц, их номера паспортов, контакты и платежные данные.