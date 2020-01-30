Датская карикатура на коронавирус разозлила Китай

"Без какого-либо сочувствия или сопереживания она (газета - ИФ) переступила границу, нарушив нормы этики свободы слова и нормы цивилизованного общества", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его официальном сайте.

В нем отмечается, что газета и художник, являющийся автором карикатуры, Нильс Бо Бойесен должны принести извинения китайскому народу за публикацию. Карикатура вышла в номере газеты за 27 января. На ней изображен алого цвета флаг КНР, вместо звезд на котором - желтые вирусы.

Главный редактор издания Якоб Нибро заявил, что газета не собиралась насмехаться над обстановкой в Китае. При этом он отказался приносить извинения, пишет euromag.ru.

"Мы не можем принести извинения за что-то, что мы не считаем неправильным. Мы не собирались унижать или высмеивать ситуацию в Китае, и мы не думаем, что изображение это делает", - сказал он журналистам.

По последним данным, как минимум 106 человек умерли в результате заражения вирусом, подтверждено 4603 случая заражения в Китае.