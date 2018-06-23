Датским детям запретили прыгать на батутах и кричать

«Несколько проживающих решили установить для своих детей батуты, из-за чего страдают все остальные», - говорится в заявлении ассоциации. Как пишет газета, жильцы пожаловались на невыносимый шум от играющих детей. Кроме того, они опасаются, что те, кто прыгает на батуте, могут заглядывать в окна соседей.

Как сообщает издание, жилищный кооператив расторгнет договор аренды с теми, кто не избавится от батута в течение двух недель.

В руководстве ЖК признали, что нововведение является вмешательством в личную жизнь граждан, но отметили, что не могут проигнорировать требования недовольных детскими криками арендаторов. Точное количество жалоб, поступивших из-за играющих детей, не уточняется, однако отмечается, что несогласные с нововведением могут собрать подписи и потребовать отмены нового правила.