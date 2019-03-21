Датского депутата не пустили в парламент с младенцем

Подчеркивается, что это произошло в стране, которая считается одной из самых прогрессивных в вопросах прав женщин.

«Ваше присутствие в здании парламента с ребенком не приветствуется», — заявила ей спикер парламента Пиа Кьерсгор.

Она добавила, что в помещении должны находиться только депутаты, пишет euromag.ru.

Абильгор затем написала в фейсбуке, что она даже не спрашивала разрешение на то, чтобы взять с собой ребенка, потому что видела, что это делали другие парламентарии.