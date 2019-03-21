Датского депутата не пустили в парламент с младенцем

Четверг, 21 Март 2019 Мир Мир

Датского депутата не пустили в парламент с младенцем

Датского депутата Метте Абильгор не пустили в здание парламента с ребенком.

Подчеркивается, что это произошло в стране, которая считается одной из самых прогрессивных в вопросах прав женщин.

«Ваше присутствие в здании парламента с ребенком не приветствуется», — заявила ей спикер парламента Пиа Кьерсгор.

Она добавила, что в помещении должны находиться только депутаты, пишет euromag.ru.

Абильгор затем написала в фейсбуке, что она даже не спрашивала разрешение на то, чтобы взять с собой ребенка, потому что видела, что это делали другие парламентарии.

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