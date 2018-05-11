Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут

Об этом пишет журнал Variety.

Издание отмечает, что актеры из топ-списка могут получать за роль от 20 миллионов долларов, однако такие гонорары возможны лишь в крупных франшизных проектах, либо связаны с внушительными сборами в кинопрокате - в случае с Дауни-младшим он получит такую сумму, если его персонаж «Железный человек» будет центральной фигурой фильма.

Однако, отмечает Variety, актеры соглашаются и на снижение гонораров. Например, Леонардо ДиКаприо запросил 20 миллионов за участие в триллере «Начало» Кристофера Нолана, но вдвое снизил свои требования (до 10 миллионов) за возможность сыграть в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Журнал представил список самых «дорогих» ролей последнего времени. Первую строчку занял Дэниел Крейг, потребовавший 25 миллионов долларов за роль британского агента в фильме «Бонд 25». Дуэйн «Скала» Джонсон за картину «Красный циркуляр» получит 22 миллиона, тройку замыкает Вин Дизель с 20 миллионами за «Форсаж 8».