Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут

Пятница, 11 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут

Актер Роберт Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за примерно 15 минут экранного времени в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Об этом пишет журнал Variety.

Издание отмечает, что актеры из топ-списка могут получать за роль от 20 миллионов долларов, однако такие гонорары возможны лишь в крупных франшизных проектах, либо связаны с внушительными сборами в кинопрокате - в случае с Дауни-младшим он получит такую сумму, если его персонаж «Железный человек» будет центральной фигурой фильма.

Однако, отмечает Variety, актеры соглашаются и на снижение гонораров. Например, Леонардо ДиКаприо запросил 20 миллионов за участие в триллере «Начало» Кристофера Нолана, но вдвое снизил свои требования (до 10 миллионов) за возможность сыграть в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Журнал представил список самых «дорогих» ролей последнего времени. Первую строчку занял Дэниел Крейг, потребовавший 25 миллионов долларов за роль британского агента в фильме «Бонд 25». Дуэйн «Скала» Джонсон за картину «Красный циркуляр» получит 22 миллиона, тройку замыкает Вин Дизель с 20 миллионами за «Форсаж 8».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: видеонаблюдение в Лиссабоне - расширяется

      Впервые система видеонаблюдения появилась в зоне Байру Алту.

      Подробнее

    • Португалия: обвинение за «подсказку»

      Прокуратура обвинила учителя в нарушении служебной тайны и злоупотреблении служебными полномочиями.

      Подробнее

    • Установлен первый в Испании пешеходный переход в формате 3D

      В городе Вила-Реаль установлен первый в Испании пешеходный переход в формате 3D.

      Подробнее

    • Испания: прямые трансляции музея Прадо «взорвали» Instagram

      Музей Прадо проводит в Instagram прямые эфиры с рассказами о картинах из своей коллекции.

      Подробнее

    • Италия фестиваль граниты

      В сицилийском городе Ачиреале состоится международный фестиваль граниты.

      Подробнее

    • На пост премьер-министра Италии предложена нейтральная фигура

      У победивших на выборах партий остались считанные дни, чтобы избежать повторных выборов в парламент.

      Подробнее

    • Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут

      Актер Роберт Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за примерно 15 минут экранного времени в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

      Подробнее

    • Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки

      Житель китайской столицы потратил на уход за шерстью своей собаки почти четверть миллиона юаней.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе