Дейенерис покинула «Игру престолов»

Об этом сыгравшая одну из ключевых персонажей Дейенерис Таргариен актриса сообщила у себя в инстаграме.

«Прощаюсь с землей, которая была моим домом вдали от дома почти десятилетие. Это был долгий путь, спасибо, «Игра престолов», за жизнь, которую я и не мечтала прожить, и за семью, по которой я всегда буду скучать», - подписала она фото со съемочной площадки.

Последний восьмой сезон популярного сериала по мотивам книжной саги Джорджа Мартина «Игра престолов» выйдет в 2019 году.