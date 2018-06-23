Декольте Меган Маркл войдет в историю

Меган Маркл уже трижды появлялась на публике в одежде с открытыми плечами: на помолвке с принцем Гарри в январе, на их свадьбе в мае и на параде Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) в июне.

«Эта линия декольте становится ее фирменным стилем. Она более открытая и сексуальная по сравнению с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль», - прокомментировала стилист Александра Фуллертон и добавила, что вырез лодочкой визуально удлиняет шею и выделяет лицо.