Декольте Меган Маркл войдет в историю
Модные эксперты решили, что вырез лодочкой на платьях Меган Маркл станет фирменным стилем герцогини Сассекской.
Меган Маркл уже трижды появлялась на публике в одежде с открытыми плечами: на помолвке с принцем Гарри в январе, на их свадьбе в мае и на параде Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) в июне.
«Эта линия декольте становится ее фирменным стилем. Она более открытая и сексуальная по сравнению с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль», - прокомментировала стилист Александра Фуллертон и добавила, что вырез лодочкой визуально удлиняет шею и выделяет лицо.
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