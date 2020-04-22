День рождения на границе

Братья-близнецы Понтус и Ула Берглунд живут неподалеку от шведско-норвежской границы, каждый в своей стране.

Как сообщает официальная страница Швеции на русском языке, совместный 72-й день рождения они решили отметить на пограничном мосту между Швецией и Норвегией, четко соблюдая рекомендации властей – не отправляться за границу и соблюдать двухметровую дистанцию. Каждый в своей стране, каждый со своим термосом и праздничным тортом, пишет euromag.ru.