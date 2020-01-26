Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного

Звезда «Гарри Поттера» отправился на прогулку со своей девушкой и с собакой приятеля.

В какой-то момент его девушка зашла в магазин, а Рэдклифф и собака остались ждать на улице, пишет euromag.ru.

Было холодно, поэтому актер присел к собаке, чтобы согреть ее (сам он был одет тепло).

В какой-то момент к нему подошел молодой человек и всучил ему пять долларов со словами: «Купи себе кофе, приятель».

«На мне была хорошая одежда. Я так думал. Но это тревожный сигнал», — сказал актер, предположив, что ему нужно почаще бриться.

Он добавил, что, скорее всего, дело в собаке, потому что ее владелец тоже попадал в подобную историю. Однако другие гости шоу сказали ему, что не нужно перекладывать вину на собаку, и актер с ними согласился.