Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного

Воскресенье, 26 Январь 2020 Мир Мир

Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного

Актер Дэниел Рэдклифф на шоу Грэма Нортона рассказал, что однажды его приняли за бездомного.

Звезда «Гарри Поттера» отправился на прогулку со своей девушкой и с собакой приятеля.

В какой-то момент его девушка зашла в магазин, а Рэдклифф и собака остались ждать на улице, пишет euromag.ru.

Было холодно, поэтому актер присел к собаке, чтобы согреть ее (сам он был одет тепло).

В какой-то момент к нему подошел молодой человек и всучил ему пять долларов со словами: «Купи себе кофе, приятель».

«На мне была хорошая одежда. Я так думал. Но это тревожный сигнал», — сказал актер, предположив, что ему нужно почаще бриться.

Он добавил, что, скорее всего, дело в собаке, потому что ее владелец тоже попадал в подобную историю. Однако другие гости шоу сказали ему, что не нужно перекладывать вину на собаку, и актер с ними согласился.

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