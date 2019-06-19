Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Десять пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу после того, как самолет, вылетевший из Приштины (Косово) в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Badische Zietung.

Тряска началась за полчаса до посадки, самолет непрерывно трясло в течение десяти минут.

Горячая вода, кофе и другие напитки летали по салону. Около десяти человек получили ранения.

Самолет принадлежит болгарской авиакомпании.