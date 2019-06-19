Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности в Швейцарии.
Десять пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу после того, как самолет, вылетевший из Приштины (Косово) в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Badische Zietung.
Тряска началась за полчаса до посадки, самолет непрерывно трясло в течение десяти минут.
Горячая вода, кофе и другие напитки летали по салону. Около десяти человек получили ранения.
Самолет принадлежит болгарской авиакомпании.