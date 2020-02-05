Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии

Среда, 05 Февраль 2020 Мир Мир

Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии

При строительстве домов в городе Милтон-Кейнс на юго-востоке Великобритании обнаружили могилы с загадочными скелетами, у которых связаны руки.

Местное издание MK Citizen уточняет, что это произошло еще в декабре. Всего нашли 42 скелета, все находились на небольшой глубине, пишет euromag.ru.

Как заявил член окружного совета Робин Стачбери, связанные руки могут свидетельствовать о том, что скелеты принадлежали казненным заключенным.

"Они могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны (Английской революции XVII века. — Прим. ред.), когда тоже были жертвы", — предположил чиновник.

Он также отметил, что находка имеет большое историческое значение для графства.

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