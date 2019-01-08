Десятки тысяч туристов в Таиланде отрезало от мира ураганом «Пабук»

В четверг, 3 января, власти страны остановили авиаперелеты и движение паромов в регионах, которые окажутся на пути урагана. Авиакомпания Bangkok Airways объявила об отмене всех рейсов на остров Самуй, закрыт аэропорт «Накхонситхаммарат».

Ожидается, что Пабук достигнет наиболее популярных курортов Таиланда, в том числе островов Самуй, Пханган и Тау, а также островов, расположенных в Андаманском море, таких как Пхукет и Пхипхи. Тысячи отдыхающих успели добраться до материка на переполненных паромах и кораблях, зафрахтованных специально для этой цели. Остальные не смогут вернуться, пока не восстановят транспортное сообщение.

На Самуи остались 20 тысяч туристов. «Остров сейчас полностью отрезан от материка», — рассказал CNN глава округа Самуй. По его словам, запасов продовольствия должно хватить, чтобы переждать ураган.

С Пхангана не могут уехать примерно 15 тысяч туристов, еще четыре тысячи застряли на Тау. Глава округа Пханган и Тау признался CNN, что из-за удаленности Тау спасательная операция на острове может столкнуться с трудностями.

В провинции Накхонситхаммарат, которая первой попала под удар урагана «Пабук», скорость ветра достигает 20,8 м/с. Ожидается, что максимальная скорость ветра может составить 26 м/с. Ураган продлится несколько дней.

Пабук стал первым ураганом за 67 лет, который достиг Таиланда. Этого не случалось с 1962 года, когда от урагана Harriet пострадали 12 провинций страны и погибли около 900 человек.