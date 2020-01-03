Десятки животных сгорели заживо в зоопарке из-за новогодних фонарей

Полиция нашла остатки от трех китайских фонарей на месте пожара и предположила, что те могли стать причиной возгорания. Фонари упали на обезьяний дом, живущие в нем животные погибли. Остались в живых только гориллы, которые обитают в уличном вольере.

Глава городской полиции рассказал изданию, что небесные фонари запрещены с 2009 года. Полицейские ведут расследование, предварительная версия произошедшего — поджог по неосторожности.

Отмечается, что нарушители признали, что могли вызвать пожар. Недалеко от зоопарка они запустили фонари и подписали их от руки своими именами и пожеланиями.