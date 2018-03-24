Дети изобретательно отомстили отбирающей телефоны матери

Суббота, 24 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дети изобретательно отомстили отбирающей телефоны матери

В США дети придумали, как отомстить матери, которая отбирает у них на ночь телефоны, и прославили ее в Twitter.

Мишель Гигглер (Michelle Giggler) из штата Орегон не позволяет своим четырем детям в возрасте от восьми до тринадцати лет использовать гаджеты по ночам в будние дни. Она отбирает их телефоны и планшеты и запирается вместе с ними в комнате.

Недовольные таким положением вещей дети сговорились поставить будильники с громким звуком сирены на разное время посреди ночи. На следующее утро Гигглер рассказала об этом в Twitter, назвав детей «маленькими засранцами». Ее твит набрал 157 тысяч лайков и 44 тысячи репостов.

Тем не менее некоторым людям методы воспитания Гигглер показались слишком строгими. Например, пользователь @tenegrity отметила, что, скорее всего, ее дети вырастут лжецами и возненавидят мать. Но женщина предпочла отстаивать свою позицию, утверждая, что работает в школе и «каждый день видит невыспавшиеся из-за сидения в телефонах лица школьников».

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