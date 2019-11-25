Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

12-летняя Вики Габор выступила с песней Superhero. По итогам голосования жюри и телезрителей она набрала 278 баллов. Второе место присудили юному исполнителю из Казахстана Ержану Максиму, ставшему финалисту шоу «Голос. Дети».

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место с песней A time for us. Они получили 72 балла. Накануне финала Денберел попал в больницу, ему стало плохо во время первой репетиции.

Всего в конкурсе, проходившем в польском Гливице, приняли участие представители 19 стран.

В 2017 году 14-летняя Полина Богусевич из Москвы выиграла «Детское Евровидение» с песней «Крылья». Тогда конкурс проходил в Грузии.

Международный детский музыкальный конкурс «Евровидение» проходит с 2003 года. В нем принимают участие музыканты от 10 до 15 лет.