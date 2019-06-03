Детское фото Ким Кардашьян в пижаме поразило фанатов

Понедельник, 03 Июнь 2019 Мир Мир

Детское фото Ким Кардашьян в пижаме поразило фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала подписчикам детскую фотографию в пижаме.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На снимке изображены маленькая Ким и Кортни Кардашьян на руках отца Роберта Кардашьян. Девочки одеты в одинаковые розовые пижамы с оборками на рукавах.

Поклонников поразило сходство Ким с ее полуторагодовалой дочерью Чикаго Уэст. «Чикаго — просто твой близнец!» — написала одна пользовательница. «Чикаго выглядит абсолютно так же, как ты… черт!» — удивилась другая. «Ким — это Чикаго, а Кортни — Норт», — отметила третья комментаторша.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян публикует детские или школьные фотографии членов своей семьи. Так, в мае телезвезда показала подписчикам две детские фотографии своей сестры Кайли Дженнер. На обоих снимках запечатлена 10-летняя Кайли с супругом самой старшей в семье сестры Кортни Скоттом Дисиком.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья