Deutsche Bank впервые получил прибыль

Впервые с 2014 года банк вышел на годовую прибыль, которая составила 341 млн евро.

Правда, этот результат оказался на 20% хуже, чем ожидали эксперты. Кроме того, выручка Deutsche Bank снизилась в сравнении с 2017 годом на 4,3%, до 25,3 млрд евро, а четвертый квартал банк закончил со значительным чистым убытком — 409 млн евро, притом убыток сильно сократился в сравнении с тем же периодом 2017 года, пишет euromag.ru.

В последние годы Deutsche Bank постоянно оказывается в центре различных скандалов и сталкивается с проблемами. Так, в США проверяют связи банка с президентом Дональдом Трампом; Deutsche Bank вместе с Danske Bank находится в центре скандала вокруг предполагаемого отмывания денег через эстонское подразделение последнего; банк проверяют и в связи с другими делами об отмывании денег и налоговых махинациях.

Кроме того, Deutsche Bank стал единственным банком, провалившим стресс-тест Федеральной резервной системы США прошлым летом, после чего немецкий финансовый регулятор даже назначил банку внешнего контролера — аудиторскую компанию KPMG. Все настойчивее становятся и слухи о возможном слиянии Deutsche Bank с Commerzbank, хотя такого рода информация периодически появляется уже не первый год.

Как отметил в разговоре с Financial Times аналитик Citi Эндрю Кумбс, «кажется, банк по-прежнему теряет долю на рынке, и мы опасаемся, что это продолжится». По его мнению, снижение издержек происходит «судя по всему в ущерб выручке» банка.