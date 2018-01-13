Дэвид Бекхэм запустит линию мужской косметики

В коллекцию войдет 21 средство для бритья и ухода за кожей лица у мужчин. Спортсмен лично принял участие в разработке косметики совместно со специалистами компании L'Oréal Luxe.

«Я очень волнуюсь перед глобальным запуском House 99! - сказал футболист. - Для меня груминг - не только то, как ты выглядишь, но и то, как ты себя чувствуешь. Это чувство комфорта, возможность испытать новые ощущения и создать свой новый образ. Я создал House 99 для того, чтобы вдохновить мужчин на эксперименты с новыми средствами - так, чтобы они могли пользоваться хорошей косметикой в домашних условиях».

Впервые коллекция будет представлена в феврале 2018 года в лондонском универмаге Harvey Nichols. Затем средства поступят в продажу в магазины Великобритании и 19 других странах.

Дэвид Бекхэм - британский футболист, нападающий. Играл за сборную Англии, в которой был рекордсменом среди полевых игроков по числу матчей. В 2004 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира. Закончил профессиональную карьеру в 2013 году в составе «Пари Сен-Жермен». До этого также выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Милан». Участвовал в рекламных кампаниях нескольких известных марок, в том числе Samsung, Giorgio Armani и H&M, выпускал парфюмерию под собственным именем. Жена Бекхэма Виктория - экс-участница известной поп-группы 2000-х Spice Girls и модельер.