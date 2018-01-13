Дэвид Бекхэм запустит линию мужской косметики

Суббота, 13 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дэвид Бекхэм запустит линию мужской косметики

Футболист Дэвид Бекхэм запустит собственную линию мужской косметики под названием House 99.

В коллекцию войдет 21 средство для бритья и ухода за кожей лица у мужчин. Спортсмен лично принял участие в разработке косметики совместно со специалистами компании L'Oréal Luxe.

«Я очень волнуюсь перед глобальным запуском House 99! - сказал футболист. - Для меня груминг - не только то, как ты выглядишь, но и то, как ты себя чувствуешь. Это чувство комфорта, возможность испытать новые ощущения и создать свой новый образ. Я создал House 99 для того, чтобы вдохновить мужчин на эксперименты с новыми средствами - так, чтобы они могли пользоваться хорошей косметикой в домашних условиях».

Впервые коллекция будет представлена в феврале 2018 года в лондонском универмаге Harvey Nichols. Затем средства поступят в продажу в магазины Великобритании и 19 других странах.

 

Дэвид Бекхэм - британский футболист, нападающий. Играл за сборную Англии, в которой был рекордсменом среди полевых игроков по числу матчей. В 2004 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира. Закончил профессиональную карьеру в 2013 году в составе «Пари Сен-Жермен». До этого также выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Милан». Участвовал в рекламных кампаниях нескольких известных марок, в том числе Samsung, Giorgio Armani и H&M, выпускал парфюмерию под собственным именем. Жена Бекхэма Виктория - экс-участница известной поп-группы 2000-х Spice Girls и модельер.

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