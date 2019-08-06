Девочка-подросток исчезла из номера отеля во время семейного отдыха

Вторник, 06 Август 2019 Мир Мир

Девочка-подросток исчезла из номера отеля во время семейного отдыха

Подросток из Великобритании исчезла из номера трехзвездочного отеля в Малайзии во время семейного отдыха.

Об этом сообщает Metro.

15-летняя Нора Куэйрин отдыхала с родителями в гостинице Dusun resort недалеко от малайзийской столицы Куала-Лумпур. Отец девочки забил тревогу, когда в 8 утра в воскресенье обнаружил, что его дочери нет в постели, а окно в ее комнате было открыто.

Полиция предполагает, что британку могли похитить, поскольку Нора была ребенком с проблемами развития и обучения. По словам ее родственников, она никогда бы не покинула семью добровольно.

Сейчас она числится пропавшей без вести уже больше 24 часов. Сотрудники полиции активно задействованы в поисково-спасательной операции, а французское и ирландское посольства помогают родственникам девочки.

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