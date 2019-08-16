Девочка судится с берлинским хором мальчиков

В иске родители утверждают, что кандидатуру девочки (ее имя не называется) отклонили только из-за ее пола.

Отмечается, что она приходила на прослушивание в марте. В хоре заявили, что пол девочки не был основной причиной отказа. Там отметили, что, «если бы ее голос отвечал желанным звуковым характеристикам хора мальчиков», и в том числе, если бы она проявила необычайный талант и мотивацию, то ее бы приняли.

Хор также выразил сомнение, что смог бы работать с родителями девочки. Ее мать считает отказ хора как учреждения, которое финансируется за счет государства, дискриминационным и «недопустимым» и нарушает право на равные возможности.

Адвокат семьи Сюзанна Бреклайн сказала, что девочка до этого пела в различных детских хорах, при этом в берлинском хоре ее кандидатуру отклонили в 2016 и 2018 годах, оба раза без прослушивания.

По словам адвоката, в декабре 2018 года декан факультета музыкальных искусств в письменной форме сообщил девочке, что она «никогда не будет петь в хоре мальчиков». Несмотря на это, ее пригласили на прослушивание в марте, чтобы снова отклонить ее заявку, а затем сказали, что у нее недостаточно мотивации и таланта, рассказала Бреклайн. Хор не стал комментировать иск, пишет euromag.ru.

Государственный кафедральный хор — один из самых известных хоров мальчиков в Германии. В 1465 году его основал Фридрих II Бранденбургский. За 554 года своего существования он не принял в свои ряды ни одной девочки.