Девушка бросила работу, создала бренд нижнего белья и заработала миллионы

Об этом сообщает издание The Sun.

27-летняя Джоанна Бабан-Моралес (Joanne Baban-Morales) запустила собственную марку NuNudes через несколько лет после того, как обнаружила, что слово nude («телесный») было определено в Оксфордском словаре как «бледно-розово-бежевый цвет». Этот факт возмутил предпринимательницу, поскольку термин исключал оттенки кожи цветных людей. «Каждой женщине необходимо иметь нижнее белье телесного цвета, но не каждая может найти оттенок, подходящий под тон ее кожи. Именно поэтому я решила создать NuNude», — пояснила начинающий дизайнер.

В настоящий момент бренд производит нижнее белье для женщин с любым типом фигуры и цветом кожи. Помимо белья, ассортимент марки включает в себя домашнюю одежду, боди и комбинезоны. Для съемок в рекламных кампаниях вместо моделей дизайнер приглашает покупателей NuNude.

Как рассказала Бабан-Моралес, три года назад она вложила в бренд семь тысяч фунтов стерлингов, которые накопила за время работы в офисе. К 2020 году бизнес принес ей миллион фунтов стерлингов.