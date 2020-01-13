Девушка играла с другом по сети и спасла ему жизнь

Об этом пишет Liverpool Echo.

Латора и Джексон играли по сети в тот момент, когда у британца произошла судорога. Девушка услышала характерные для судорог звуки через наушники и спросила у друга, все ли с ним хорошо. После того как он не ответил, Латора вызвала экстренные службы, так как знала домашний адрес Джексона.

У девушки не было номера родителей парня, поэтому она не смогла предупредить их о случившемся. Они находились на первом этаже дома, в то время как Джексон сидел в комнате на втором. Они узнали о том, что ему плохо, когда увидели подъехавшие к дому полицейские машины.

Правоохранители объяснили, что им поступил звонок из США о том, что по данному адресу находится мужчина без сознания. Они поднялись наверх и обнаружили Джексона в дезориентированном состоянии. После оказания первой помощи парню стало лучше.

Мать британца рассказала, что первая судорога у ее сына произошла в мае 2019 года. В настоящий момент его поместили в больницу. Родители лично выразили благодарность Латоре.