Девушка лишилась памяти после операции по увеличению груди

Ее историю публикует Daily Mail.

26-летняя Кассандра Юнг (Cassandra Jung) рассказала, что увеличение груди, которое она перенесла шесть лет назад, испортило ей жизнь. Девушка до сих пор страдает от сильной боли в грудной клетке и суставах, а также затрудненного дыхания. Более того, она утверждает, что лишилась после операции памяти.

Ей также сложно подниматься по лестнице из-за слишком большого размера груди. «Мне все еще нравится их форма и то, как они выглядят, но эстетика не стоит разрушения моего здоровья», — рассуждает Юнг.



Модель объяснила, что мысль об операции появилась у нее еще в школе в связи с оскорблениями одноклассников. Помимо этого, маленький размер груди мешал ее модельной карьере. Отмечается, что после проведенной процедуры грудь увеличилась с нулевого размера до третьего.

«Я смотрела на фото в журналах и социальных сетях и чувствовала себя изгоем, мне хотелось быть похожей на большинство моделей. На съемках мне не подходили по размеру купальники и бюстгальтеры, и фотографы говорили, что это позор», — пожаловалась модель.

Юнг призналась, что не может позволить себе операцию по уменьшению груди, которая стоит 7500 долларов (536 тысяч рублей), так как из-за проблем со здоровьем она бросила карьеру модели и сейчас вынуждена работать в мясной лавке. Женщина продала свою машину и попросила помощи у людей на платформе GoFundMe.