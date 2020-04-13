Девушка нашла способ избежать похода в салон красоты и разбогатела

Об этом сообщает издание Daily Mail.

20-летняя визажистка Оливия Епифано (Olivia Epifano) создала накладные ресницы, которые способны продержаться на веках около месяца. Ее изобретение стало пользоваться спросом, и вскоре после запуска тематического сайта Епифано заработала 100 тысяч долларов. Сейчас в ассортименте представлено 10 различных комплектов накладных ресниц, стоимость которых составляет от 15 до 25 долларов.

Визажистка рассказала, что впервые идея пришла ей в голову в 18 лет. Это случилось после того, как она не смогла найти качественные накладные ресницы, которые можно было бы носить дольше нескольких дней. В настоящий момент девушка стремится к показателю в миллион продаж к июню 2020 года. «Я хотела бы доминировать на рынке в своей стране, а затем развивать бренд в США», — призналась Епифано.