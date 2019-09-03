Девушка неудачно прыгнула в воду и лишилась возможности ходить

Об этом сообщает The Sun.

20-летняя Николь Чедвик отдыхала с другом Льюисом в Дубровнике, Хорватия. На второй день отпуска они отправились на экскурсию по близлежащим островам на катере. Во время очередной остановки многие туристы начали прыгать в открытое море, чтобы искупаться.

Тогда Чедвик тоже решила нырнуть, однако неудачно приземлилась на спину, в результате чего один из ее позвонков повредился. «Я только почувствовала сильнейшую боль в спине и вынырнула из воды. Я начала кричать и звать Льюиса на помощь. Я даже пыталась подплыть к лодке, но просто не могла пошевелиться», — вспоминает девушка.

Друг британки вместе с гидом вытащил ее из воды и отвез в местную больницу, где ей пришлось перенести экстренную операцию. «В тот момент мне было действительно страшно. Никто не говорил по-английски, и я не понимала, что происходит. Мне было безумно больно, и я осознала, что это что-то серьезное», — поделилась туристка.

По словам родственников, сейчас Чедвик идет на поправку, однако ей потребуется еще одна операция с последующей физиотерапией. Девушке придется заново научиться ходить.