Девушка отпилила себе руку ради страховки

Об этом сообщает издание BBC News.

Инцидент произошел в городе Любляна. Родственники отпилили застрахованной кисть до запястья, после чего обратились в больницу за медицинской помощью. Там они убеждали врачей, что 21-летняя девушка случайно повредила руку, когда отпиливала ветки деревьев.

По версии правоохранительных органов, участники сговора целенаправленно оставили отпиленную часть руки дома, поскольку надеялись, что за пожизненную инвалидность получат повышенную компенсацию. Однако представители власти вовремя доставили кисть в больницу, благодаря чему хирургам удалось восстановить руку.

Следственные органы начали расследование. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.