Девушка отпилила себе руку ради страховки

Вторник, 12 Март 2019 Мир Мир

Девушка отпилила себе руку ради страховки

Жительница Словении намеренно отпилила себе руку для получения страховки на сумму около 400 тысяч евро.

Об этом сообщает издание BBC News.

Инцидент произошел в городе Любляна. Родственники отпилили застрахованной кисть до запястья, после чего обратились в больницу за медицинской помощью. Там они убеждали врачей, что 21-летняя девушка случайно повредила руку, когда отпиливала ветки деревьев.

По версии правоохранительных органов, участники сговора целенаправленно оставили отпиленную часть руки дома, поскольку надеялись, что за пожизненную инвалидность получат повышенную компенсацию. Однако представители власти вовремя доставили кисть в больницу, благодаря чему хирургам удалось восстановить руку.

Следственные органы начали расследование. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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