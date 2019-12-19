Девушка-подросток угнала самолет и врезалась в забор

Четверг, 19 Декабрь 2019 Мир Мир

Девушка-подросток угнала самолет и врезалась в забор

В американском штате Калифорния несовершеннолетняя местная жительница попыталась угнать частный самолет.

Об этом сообщает Fox 16.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря, около 7:30 утра по местному времени (18:30 мск) в аэропорту Фресно Йосемити. По данным полиции, подросток перелезла через ограждение воздушной гавани, пробралась на пропеллерный King Air 200 и запустила один из двигателей.

«Затем самолет начал двигаться, повернулся и врезался в здание и забор на территории аэропорта», — указано в сообщении. Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили за штурвалом 17-летнюю девушку в авиационном снаряжении. Отмечается, что поднять судно в воздух американке так и не удалось.

В результате произошедшего никто из сотрудников аэропорта или пассажиров не пострадал, однако лайнер получил значительные повреждения. Попытавшуюся угнать самолет задержали, мотивы ее поступка остаются неизвестными.

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