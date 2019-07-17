Девушка-пограничник прославилась в сети благодаря своей красоте

Об этом сообщает Yahoo News.

Пользователи публиковали снимок американки, на котором она обеспечивала безопасность вице-президента США Майка Пенса (Mike Pense). «Не буду лгать, если отбросить в сторону политику, эта малышка горяча», — написал один из юзеров. «Она может задержать меня на столько, на сколько хочет», — отметил другой.

Героиня фото нашлась в соцсети и представилась как Киара Сервантес (Kiara Cervantes). «Вау, я в восторге! Спасибо вам за поддержку! Моя работа сейчас очень тяжелая, но я благодарна! Мне нравится защищать свою страну!» — написала девушка в Twitter.

Некоторые юзеры начали оставлять Сервантес негативные комментарии, называя ее «работником концентрационного лагеря». Таким образом они выражали недовольство миграционной политикой президента США Дональда Трампа. Однако многие пользователи поддерживали девушку и советовали ей не обращать внимания на хейтеров.