Девушка показала все минусы веганства и стала звездой

Суббота, 01 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Девушка показала все минусы веганства и стала звездой

Голландка по имени Кристел (Kristel) продемонстрировала изменения своего физического состояния после отказа от веганства.

Публикация в ее Twitter-аккаунте двух сравнительных фотографий стала новым аргументом в споре мясоедов и веганов.

«Слева: веган почти 4 года, с большим количеством фруктов и овощей в рационе (фотография сделана 2 месяца назад). Справа: 3 недели употребления в пищу качественных продуктов животного происхождения (фото сделано вчера). Кожа улучшается, лицо менее опухшее. Но лучше всего то, что я больше не чувствую себя умирающей», — подписала Кристел фотографии.

Менее чем за сутки публикация набрала более 33 тысяч лайков. Многочисленные комментаторы разделились на два лагеря. Одни продолжали поддерживать идею веганства, другие — поздравили Кристел с новым путем мясоеда. Последние утверждали, что человечество многие тысячи лет питалось мясом, а растения — лишь ресурс для получения кислорода в атмосфере.

Другие были не согласны. «Скажи это монахам в Индии, которые были вегетарианцами тысячи лет. Если будущее будет таким же, как прошлое и настоящее, мы должны продолжить войны, болезни, голод, а не только вызывать крайнюю боль и страдания братьев-млекопитающих, которые чувствуют и понимают все, подобно нам», — написал сторонник веганства.

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