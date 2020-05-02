Девушка получила в подарок деньги и по ошибке выбросила их

Суббота, 02 Май 2020 Мир Мир

Девушка получила в подарок деньги и по ошибке выбросила их

Мусорщики помогли жительнице английского города Йарм, графство Норт-Йоркшир, отыскать на свалке конверт с деньгами, который она по ошибке выбросила в мусорное ведро.

Об этом сообщает газета TeessideLive.

21 апреля британка Кейна Джексон (Keiahna Jackson) праздновала свое восемнадцатилетние. В подарок от родителей она получила 450 фунтов стерлингов (41,5 тысячи рублей) на путешествие после отмены режима самоизоляции. По невнимательности вместе с подарочной упаковкой именинница выбросила в мусорный бак и конверт с деньгами.

Когда семья спохватилась, было уже поздно — мусоровоз увез мусорный пакет с деньгами на свалку. Мать девушки Лиэнн Бест (Leanne Best) позвонила в городской совет и попросила о помощи. «В совете мне сказали, что постараются сделать все возможное, но ничего обещать не могут. Тогда я мысленно попрощалась с деньгами и постаралась убедить себя, что это всего лишь бумажки», — рассказала Лиэнн

Узнав о случившемся, работники местной службы по вывозу отходов решили помочь девушке. Спустя несколько часов поисков им удалось отыскать выброшенный конверт с деньгами. В тот же вечер они подъехали к ее дому и отдали потерянный подарок. Семья не могла поверить в произошедшее и встретила рабочих бурными аплодисментами.

«Невероятно то, что они нашли время перерыть тонны мусора, чтобы отыскать и вернуть нам деньги. Мы очень ценим их труд», — призналась Бест.

Глава местной службы по вывозу и переработке отходов разместил пост с этой историей на странице городского совета в Facebook. Многие подписчики оставили восхищенные комментарии в адрес рабочих. «Эти ребята заслуживают высшей похвалы!» — написал один из них.

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