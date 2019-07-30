Девушка попала в реанимацию после тысячи приседаний

Вторник, 30 Июль 2019 Мир Мир

Девушка попала в реанимацию после тысячи приседаний

Девушка из китайского города Чунцин сделала на спор тысячу приседаний и попала в реанимацию.

Об этом сообщает AsiaOne.

19-летняя Тан и ее подруга хотели выяснить, кто из них выносливее. Для этого они больше двух часов приседали по очереди. «Проигрывать никому не хотелось, поэтому мы все пытались и пытались обойти друг друга, — объясняет девушка. — В результате сделали тысячу приседаний».

Через два дня Тан обнаружила, что ее ноги перестали сгибаться, а моча приобрела коричневый оттенок. После осмотра врачи заключили, что у пациентки развился рабдомиолиз — синдром, при котором происходит разрушение клеток мышечной ткани. К нему приводит длительное выполнение тяжелой физической работы в условиях нагревающего микроклимата.

Девушку немедленно перевели для лечения в более крупную больницу. Там она узнала, что у ее соперницы также диагностировали рабдомиолиз. По словам заместителя заведующего отделением эндокринологии и нефрологии ее больницы, Тан повезло, что она так молода. Будь она постарше, приседания закончились бы для нее острой почечной недостаточностью.

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