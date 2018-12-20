Девушка познакомилась с парнем в Tinder и раскрыла преступление

Четверг, 20 Декабрь 2018 Мир Мир

Девушка познакомилась с парнем в Tinder и раскрыла преступление

Американка Эмили Кочрэн познакомилась в Tinder с двумя парнями, соотнесла их истории и быстро поняла, что один обокрал другого.

О том, как она раскрыла преступление, девушка рассказала в Twitter.

Кочрэн опубликовала скриншоты переписки с парнями. Все началось с обсуждения газировки LaCroix, которую Эмили и ее первый собеседник, парень по имени Дрю, указали в качестве любимой в профиле. Дрю поделился, что только что нашел на улице целый бесхозный ящик LaCroix и забрал его домой.

Девушка посмеялась, но не придала значения рассказу парня, пока не вступила в переписку с другим незнакомцем. Парень по имени Рэймонд тоже оказался поклонником LaCroix. Он рассказал, что буквально на две минуты оставил ящик любимой газировки без присмотра, как его украли.

Оказалось, что Дрю и Рэй действительно живут рядом, в 24 километрах от дома Эмили. Они оперативно встретились друг с другом и выпили газировки в ее честь. Молодые люди записали и прислали ей совместное видео.

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