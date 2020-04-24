Девушка с разноцветными от природы ресницами прославилась в сети

Снимок появился на портале Reddit.

Пользовательница с никнеймом curtaincup опубликовала коллаж, на котором совмещены фото ее глаз: на одном снимке они закрыты, а на другом — открыты. Так, ресницы на правом глазу имеют светлый оттенок, а на левом — темный. «Мои волосы и ресницы естественным образом разделены по цвету на блонд и темно-каштановый», — подписала она пост, под которым за сутки набралось больше тысячи комментариев.

Юзеры платформы восхитились неординарностью девушки, а некоторые поделились снимками своих генетических особенностей. «У меня похожая ситуация, но только с бровями», «Очень круто! Ты выиграла уникальную и очень красивую особенность!», «Ого! Другие платят деньги салонам красоты, чтобы добиться такого же эффекта», «Выглядит потрясающе», «Никогда не слушай тех, кто считает твою особенность некрасивой. Она делает тебя прекрасной», «У меня такие же ресницы!» — писали они.

Пользователи также поинтересовались, разного ли цвета волосы на ее руках и ногах. «Это касается только головы: волос, бровей и ресниц», — ответила девушка.