Девушка воспользовалась автозагаром и позеленела

Воскресенье, 05 Апрель 2020 Мир Мир

Девушка воспользовалась автозагаром и позеленела

Англичанка воспользовалась автозагаром с истекшим сроком годности и позеленела.

Ее фотографии публикует Daily Mail.

Дженни Коулман (Jenni Coleman) из Уайтеншо, Англия, нанесла несколько слоев автозагара перед сном. Наутро она обнаружила, что ее кожа приняла зеленый оттенок. Девушка призналась, что чуть не расплакалась после того, как увидела свое отражение в зеркале. Она добавила, что была вынуждена оставаться дома и несколько раз воспользоваться скрабом, чтобы вывести неоновый оттенок.

Героиня материала рассказала, что проблема возникла из-за просроченного средства. «Обычно я покупаю новый автозагар, однако в этот раз я воспользовалась тем, что уже стоял на моей полке, в упаковке его было очень мало», — отметила Коулман.

Друзья и родственники посмеялись над внешностью англичанки, прозвав ее ведьмой. Сестра поинтересовалась, не делала ли она ринопластику (изменение формы носа — прим. «Ленты.ру»), а подруга выложила ее селфи с подписью: «Изоляция — хорошее время, чтобы заняться своим загаром».

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