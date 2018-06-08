Девушкам предложили украсить ягодицы на пляже

Пятница, 08 Июнь 2018 Мир Мир

Девушкам предложили украсить ягодицы на пляже

В магазине ирландского бренда Primark покупательницы обнаружили необычное украшение в разделе пляжной одежды.

На ягодицы одного из манекенов, демонстрирующих женские плавательные костюмы, были наклеены желтые и белые кристаллы под названием Glitter junkie. Primark предлагает девушкам комбинировать стразы со слитным купальником яркого синего цвета.

Журналисты издания The Sun обратились к представителям компании Primark с просьбой прокомментировать новое украшение и на данный момент ожидают ответа.

В мае поклонницы фестивалей и пляжных вечеринок придумали новый способ украшения своего тела: они начали посыпать ягодицы разноцветными блестками. Тренд зародился на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella 2018, когда участницы карнавала начали разрисовывать себя блестящими изображениями фруктов.

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